Mostra 'A Era dos Games' leva mais de 150 jogos clássicos ao Ibirapuera

Uma exposição que abre no dia 13 do próximo mês, na capital paulista, no Parque do Ibirapuera, vai exibir mais de 150 jogos clássicos, divididos em 13 seções temáticas. "A Era dos Games" é organizada pelo Barbican Centre, centro de artes de Londres, e ficará em cartaz até novembro, no edifício da Bienal.

O público poderá interagir não só com os jogos e seus personagens clássicos, como Mario, mas também com consoles de décadas passadas. Entre outros pontos, a exposição vai destacar ainda os games de fliperama e os feitos para o celular e também contemplar os avanços tecnológicos dessa indústria, com destaque para produtotes, artistas, músicos e cineastas que influenciaram jogos famosos.

“Não há dúvida de que os videogames tiveram um grande impacto na cultura visual contemporânea", diz Nell McConnon, diretor do Barbican.

As visitas ocorrerão mediante o pré-agendamento de horários, para evitar filas, seis vezes ao dia, e durarão uma hora e meia. A partir desta semana, o público poderá adquirir aqui ingressos online ou comprar na própria bilheteria, a partir da data de abertura da mostra.

As entradas custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e, depois da temporada paulista, a exposição segue para o Rio de Janeiro.