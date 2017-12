Mundial de 'Counter-Strike' em julho, na Polônia, vai distribuir US$ 1 milhão

O próximo Major (como é chamado o campeonato mundial) de Counter Strike: Global Offensive será disputado entre 16 e 23 de julho por 16 equipes na Cracóvia, Polônia.

A Valve, desenvolvedora do game, divulgou datas e premiação, que eram ansiosamente aguardados pela comunidade mundial de CS:GO. Agora, falta apenas definir o formato do torneio - se haverá fase de grupos ou disputa direta por pontos corridos, por exemplo.

As equipes que obtiveram as oito primeiras colocações no mundial passado já estão automaticamente classificadas para a disputa polonesa, que irá coroar a grande campeã mundial do game. Entre elas, já está a equipe brasileira SK Gaming, que é bicampeã mundial, e a Astralis, que faturou o último Major.

Outros 16 times disputarão as oito vagas restantes, em torneios regionais.

Confira abaixo o trailer oficial que anuncia o Major de Cracóvia, na Polônia: