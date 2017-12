Mundial de 'DotA 2' deve quebrar recorde de US$ 20 milhões em premiação

A Valve divulgou, na noite dessa quinta-feira, o conteúdo e os detalhes do Compendium Battle Pass para o The International 7, a edição anual do maior campeonato internacional de DotA 2. No ano passado, o torneio contou com uma premiação total de US$ 20,77 milhões, o equivalente a R$ 66 milhões. Mas este valor deve ser ultrapassado na edição deste ano, considerando que a arrecadação ultrapassou a casa dos US$ 3 milhões em 12 horas - 5 horas a menos do que em 2016.

Assim como nos anos anteriores, a empresa cederá o valor inicial do torneio no valor de US$ 1,6 milhão, aumentando aos poucos conforme a venda do Battle Pass (Passe de Batalha - o antigo Compêndio). Cada Passe ou compra de nível para ele tem 25% de seu valor revertido para a premiação. Os jogadores que comprarem o Passe de Batalha terão direito a vários benefícios, como missões, campanhas cooperativas exclusivas, relíquias dentro do jogo, itens entre outras novidades.

O The International 7 está marcado para os dias 7 a 12 de agosto. Acompanhe a arrecadação para o prêmio e saiba mais sobre o conteúdo do Passe de Batalha aqui.