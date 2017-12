Mundial de Fifa começa com três brasileiros e premiação de R$ 630 mil

A disputa pelo título de melhor jogador do mundo em Fifa-17 começa nesta quarta-feira em Londres e conta com três brasileiros entre os 32 jogadores que concorrem ao título - metade especializada em Xbox One, console da Microsoft, e outra metade disputando o game da EA no PS4, da Sony. A final será na sexta-feira, 18.

Neste ano, o Fifa Interactive World Cup (FIWC), que chega a sua 13ª edição, teve um grande aumento da premiação, que foi elevada para US$ 200 mil (cerca de R$ 632 mil) para o vencedor, e ganhou ares profissionais e a participação direta de clubes de futebol, além da maior entidade mundial do esporte. Onze dos 32 competidores representam times de futebol.

Rafifa13, Lucasrep98 e Zezinho23xx (os dois primeiros com mais chances) são os brasileiros que irão disputar o título, juntamente com jogadores de outros 16 países. Eles foram divididos em quatro chaves (duas de Xbox e duas de PS4), de acordo com a especialidade, e a disputa ocorrerá em partidas em que os finalistas irão disputar em ambos os consoles.

O Brasil e a França têm, cada um, três jogadores na disputa, perdendo apenas em número de participantes para a Alemanha (seis representantes) e a Inglaterra, que tem cinco.

Entre os representantes nacionais, apenas Rafifa13 é especializado no console da Microsoft. Ele chega como campeão do Regional de Miami, em fevereiro, e um dos quatro melhores do Xbox One na Final de Campeonato de Ultimate Team, em Berlim, em maio. Ele representa as cores do Paris Saint-Germain, de Neymar. Já os outros dois brasileiros estão juntos em uma chave do PS4.

Ajax, Basel, Brondby, Lyon, Roma, Stuttgart, Wolfsburg e Goiás, clube pelo qual joga Lucasrep, são os times mundiais que têm representantres no FIWC.

Modo de disputa

O modo 'Ultimate Team' de Fifa é utilizado na disputa - recurso do jogo no qual o próprio jogador monta sua equipe escolhendo a partir de uma lista disponibilizada pela organização.

Tanto na fase de grupos quanto no mata-mata, os gamers só encaram adversários do mesmo console até serem definidos os vencedores de cada divisão, em turno único, envolvendo oito gamers que disputam dentro de cada uma das quatro chaves.

Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final da respectiva plataforma. Os dois vencedores de cada console, então, se enfrentam na final geral, em jogos de ida e volta (uma em cada plataforma).

É desse confronto sai o grande campeão do Mundial, que além da premiação em dinheiro estará na eleição dos melhores jogadores de 2017 realizada pela Fifa.

O FIWC poderá ser assistido pelo canal oficial de Fifa-17 no YouTube e também em tempo real no canal da EA pela plataforma de games Twich.