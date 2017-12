Mundial de 'Quake Champions' é anunciado com premiação milionária

Considerado por alguns como o “primeiro eSport” de todos, a franquia Quake volta ao cenário competitivo com um campeonato mundial na QuakeCon. Com premiação de US$ 1 milhão (R$ 3,3 milhões), o torneio será realizado no dia 26 de agosto.

A competição está dividida em dois modos: Duel (1v1) e Sacrifice (4v4). As qualificatórias online para Europa e América do Norte começam no fim de junho e vão até agosto. No total, serão 8 times classificados para Sacrifice e 24 jogadores para Duel, sendo 8 deles saindo da seletiva presencial, que acontece na própria QuakeCon.

Durante sua conferência na E3 2017, a Bethesda revelou um novo trailer de "Quake Champions" voltado para o lado competitivo do game. O vídeo introduz um novo personagem e o jogo terá novos mapas. A janela de lançamento do jogo exclusivo para PC ainda não foi divulgada, mas o beta já está disponível.