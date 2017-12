Mundial do game Dota-2 vai dar prêmio maior que o da Libertadores: R$ 31 mi

Ganhar o mundial de Dota-2, game de batalha desenvolvido pela Valve, é mais vantajoso, em termos financeiros, do que conquistar a taça do Campeonato Brasileiro de Futebol e até mesmo a cobiçada Libertadores da América.

Isso porque a desenvolvedora, tradicionalmente, destina à premiação do The International, como é chamado o torneio mundial, uma parte da renda gerada com a compra de todos os jogadores dos itens disponíveis dentro do jogo. Por isso, a premiação já alcança incríveis US$ 10 milhões (o equivalente a R$ 31,2 milhões), apenas para o time vencedor. No total, serão distribuídos US$ 23 milhões.

Para efeito de comparação, o time que faturar a Libertadores leva para casa um prêmio equivalente a R$ 27 milhões. E o título do Campeonato Brasileiro do ano passado rendeu R$ 17 milhões ao Palmeiras.

O The International tem participação de 18 equipes de diferentes lugares do mundo vai até o próximo dia 12 de agosto, em Seattle, nos EUA.