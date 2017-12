Na estreia da Libertadores, Xbox One do Palmeiras começa a ser vendido

A loja virtual da Microsoft disponibilizará a partir desta quarta-feira, a compra da edição especial do Palmeiras do seu console Xbox One. Serão vendidos 102 modelos que exibem as cores e o símbolo do atual campeão brasileiro. O console tem preço definido em R$ 2.999.

O Palmeiras é o primeiro clube no mundo a ter uma versão especial do Xbox One. Além do console de 500 GB customizado, acompanham dois controles também comemorativos, os jogos Gears of War 4, Halo Wars 5: Guardians e Rare Replay e três meses de assinatura da Xbox Live Gold.

Com a iniciativa, o Palmeiras espera deixar o público ainda mais próximo do time, principalmente entre os adolescentes. "O Palmeiras busca cada vez mais otimizar e melhorar o seu relacionamento com o torcedor, e a Microsoft é um importante parceiro neste processo. Conectando-se à marca Xbox, nós conseguimos atingir ainda mais o público jovem", declarou ao site do clube Victor Assis, gerente de marketing do clube.