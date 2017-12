'NBA Live 18' ganha modo história semelhante ao 'Fifa'; veja trailer

O "NBA Live 18" marca a volta da EA Sports ao basquete. As primeiras informações do game e um trailer foram apresentados na E3 2017, durante a conferência da Electronic Arts, realizada no último sábado. O modo história, chamado "The One", irá permitir ao jogador criar um atleta e escolher, além de seu visual estético e corporal, os rumos tomados por sua carreira no esporte.

O jogador poderá escolher se participará da liga norte-americana de basquete profissional ou se entrará em disputas do basquete de rua. Times e jogadores oficiais da NBA estão garantidos, assim como aprimoramento técnico da mecânica de jogo. O NBA Live 18 será lançado em setembro para Xbox One e PlayStation 4.