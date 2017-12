Neymar comemora golaço com referência ao game CS:GO e empolga fãs

O torcedor brasileiro está empolgado com a sequência de vitórias da Seleção brasileira, que após vencer o Uruguai por 4 a 1, praticamente carimbou sua vaga na Copa do Mundo de 2018. Um dos responsáveis por essa ótima fase é Neymar, que marcou um golaço de cobertura no jogo desta quinta-feira. Na comemoração, o craque brasileiro fez uma celebração curiosa, jogou um "flashbang" e colocou a mão no rosto, como se tivesse ficado "cego" com a granada, assim como os personagens do jogo fazem. A comemoração deixou os brasileiros fãs do game empolgados e o assunto ganhou as redes sociais.

Neymar é um grande fã do shooter online, cravando mais de 200 horas de "Counter-Strike" na sua conta do Steam. Ele chegou a jogar junto com um dos grandes astros do mundo dos eSports, o brasileiro Gabriel "FalleN" Toledo, considerado uma das 30 pessoas mais influentes do mundo dos games pela Revista Forbes.