Neymar ganha panela de aniversário e agradece ao criador de 'PUBG'

O atacante Neymar, do PSG, ganhou uma panela de aniversário - e curtiu o presente. Um dos agrados que chegou à festa de 26 anos do craque, em Paris, que reuniu amigos, famosos e parças, nesta semana, a panela faz parte de um kit dado pelo criador do game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Brendan Greene.

Jogo mais assistido da plataforma de streaming Twich, no ano passado, e do qual o jogador é fã declarado, Neymar postou até mesmo uma foto vestido a caráter, no estilo cosplay, com o uniforme do game e a panela (autografada pelo próprio Greene) em mãos. "Felicidade de quem está com a mochila 3 e uma panela", escreveu Neymar.

Mas por que uma panela? Porque 'Battlegrounds' é um game no qual o jogador se encontra em uma ilha deserta com os adversários em um mesmo servidor, e têm de matá-los para assegurar a própria sobrevivência. E vale tudo - até usar a panela para golpeá-los, além de recolher objetos que se encontram espalhados pela ilha apocalíptica.