Neymar teria interesse em adquirir equipe de League of Legends, diz revista

Assim como Ronaldo Fenômeno, Neymar estaria interessado em adquirir uma parcela de uma equipe de League of Legends. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo blog Radar On-Line, da revista Veja.

Durante o recesso das festas de final de ano, o camisa 11 do Barcelona se encontrou com Gabriel "FalleN" Toledo, jogador da equipe SK Gaming, para jogar Counter Strike: Global Offensive. Além disso, o craque mostrou estar na torcida pelo amigo durante competição no começo do ano. Segundo o Omelete.com, Neymar já tem cerca de 200 horas de CS:GO acumuladas no servidor da Steam, plataforma da empresa que desenvolve o jogo.

No final de janeiro, Ronaldo Fenômeno, ao lado de André Akkari e Igor Federal, adquiriu 50% da CNB, uma das principais equipes brasileiras de League of Legends.