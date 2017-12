Novo game da NBA vai ter capa com Shaquille O'Neal em edições especiais

O novo game da 2KSports, NBA 2K18, que chega em 19 de setembro para várias plataformas, teve as imagens das capas das edições especiais divulgadas na internet nesta terça-feira.

Quem vai ilustrar é o superastro Shaquille O'Neill, tetracampeão da NBA ao longo de sua carreira, tendo defendido as equipes do Los Angeles Lakers, Orlando Magic e Miami Heat. O game terá versões para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, PC, Xbox One e Xbox 360.

Veja a capa por inteiro:

São planejadas duas edições especiais Legends Edition de NBA 2K18, que virão acompanhadas de uma série de conteúdos temáticos: pôster de Shaquille O'Neal, cartões colecionáveis de jogadores produzidos pela editora Panini, adesivos especiais, pacotes semanais para usar no modo MyTEAM e milhares de dólares fictícios para serem usados nas partidas.

O próprio 'Shaq' fez o anúncio oficial das versões especiais. Confira: