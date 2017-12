Novo jogo de luta de Dragon Ball é anunciado antes da E3 2017

Inspirado na franquia de Akira Toriyama, o jogo Dragon Ball Fighters foi anunciado nesta sexta-feira pela Bandai Namco. O game vai usar um sistema de batalhas no estilo três versos três, permitindo que os jogadores determinem a compatibilidade entre os personagens e formem, como diz o nome, um time de guerreiros. O jogo está sendo desenvolvido pela Arc System Works, que também é responsável pela série Guilty Gear.

De acordo com o produtor Tomoko Hiroki, apesar de os últimos títulos de Dragon Ball seguirem o estilo 3D, a escolha de um jogo 2.5D surgiu por conta de detalhes que só poderiam ser realizados se o game continuasse nesse estilo. Dragon Ball Fighters será lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC no início de 2018 no mundo todo.