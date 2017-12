Pain Gaming e Team One disputam final do Brasileiro de LoL

O campeão brasileiro de League of Legends será decidido neste sábado, a partir das 17h, em duelo entre as equipe Team oNe e PaiN Gaming, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

A oNe é a primeira equipe a subir do Circuito Desafiante para o CBLoL e chegar à final. Mas para se consagrar campeã precisa desbancar a bicampeã, que irá se apoiar na experiência e o apoio de sua fanática torcida.

Equipe vencedora receberá premiação em dinheiro de R$ 70 mil reais e irá representar o país no Campeonato Mundial 2017, entrando na Fase de Entrada do torneio.

A final poderá ser vista pelo Youtube e pelo canal de TV por assinatura SporTV 2, a partir das 17h.