Parque temático Super Nintendo World será inaugurado no Japão

A Nintendo revelou nesta segunda-feira uma notícia que vai deixar os fãs de games empolgados. A empresa japonesa confirmou a criação de um parque temático com atrações baseadas em diversos jogos da companhia, com destaque especial para a série "Super Mario Bros".

O Super Nintendo World será aberto no Universal Studios do Japão, localizado em Osaka, em 2020. A ideia é que o parque esteja em funcionamento antes da Olimpíada de Tóquio. A Nintendo revelou ainda que a atração irá chegar ao Universal Studios da Califórnia e Flórida, mas ainda não há data definida. O custo de desenvolvimento está cotado em 50 bilhões de ienes (cerca de US$ 431,9 milhões, ou R$ 1,45 bilhão).