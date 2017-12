Pela primeira vez, brasileiro é eleito melhor jogador de e-sports do ano

Em cerimônia em Los Angeles na madrugada desta quinta-feira, Marcelo "Coldzera" David se tornou o primeiro brasileiro a ser eleito o Melhor Jogador de E-sports do ano ao vencer o prêmio no The Game Awards, considerado o "Oscar dos games". "Coldzera", que é da equipe SK Gaming, recebeu o troféu das mãos de Michael Phelps, maior medalhista olímpico de todos os tempos.

"Estar aqui hoje é como se fosse um sonho para mim. Ganhar esse prêmio é uma conquista individual No que me deixa muito feliz, porque abdiquei de muito tempo da minha vida para chegar onde cheguei", declarou o ciberatleta ao receber a prêmio. Em disputa por voto popular, o brasileiro bateu outros grandes nomes dos games, como o argentino Juan "Hungrybox" Debiedma (campeão de Super Smash Bros. na EVO 2016) e os coreanos Lee "Faker" Sang-Hyeok (tricampeão mundial de League of Legends pela SKT), Byun-Hyun Woo (campeão mundial de Starcraft 2) e Lee "Infiltration" Seeon-woo (campeão de Street Fighter V na EVO 2016).