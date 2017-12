Pentacampeã mundial de CS pode ser eleita 'mais inteligente do Canadá'

Pentacampeã mundial feminina de Counter Strike e designer de games na Ubisoft, Stephanie Harvey pode conquistar um título curioso no próximo final de semana. A canadense participará da final do programa da TV CBC chamado "Canada's Smartest Person", que premia a pessoa mais inteligente do país após responder uma série de perguntas. Ela competirá com outras quatro pessoas n

De acordo com o SporTV, "Missharvey" se formou em arquitetura na Laval University, em Quebec, e se pós-graduou em design de games pela Université de Montreal. Em 2014, Stephanie foi apontada pela revista Forbes como uma das pessoas abaixo de 30 anos mais influentes do mundo. Atualmente, ela joga pela CLG Red, equipe formada apenas por mulheres da Counter Logic Gaming.