PES 2018 ganha data de lançamento: game chega no dia 12 de setembro

Um dos principais games de futebol, o Pro Evolution Soccer (PES) já ganhou data de lançamento para sua versão de 2018. O PES-2018 chega no dia 12 de setembro deste ano, e vai se chamar "PES-2018, Onde nascem as Lendas".

A desenvolvedora, a Konami, promete uma série de novidades. A principal delas é um novo sistema de controle, chamado "Real Touch+", por meio do qual os jogadores poderão dominar e tocar a bola com diversas partes do corpo, não somente os pés e a cabeça.

O jogo de 2018 também traz a “seleção aleatória”, para as partidas online. A Master League chega com campeonatos de pré-temporada, um novo sistema de transferências e entrevistas após o apito final. Os jogos online ainda poderão ser disputados por dois ou três jogadores em cada time.

No cenário de e-Sports, a nova edição do game também facilita a disputa da PES League, que leva os 16 melhores jogadores do mundo para a final da Liga dos Campeões, valendo um prêmio de 200 mil dólares. Os 16 melhores brasileiros disputarão um torneio, e os três melhores passam para a etapa latino-americana. Desta, os seis melhores seguem para a disputa mundial.

O PES 2018 será lançado para Playstation 3 e 4, além de Xbox One e Xbox 360. Você já leu aqui no Fera que uma versão para smartphones também estará disponível.

Assista ao trailer oficial do game: