Piqué, do Barcelona, anuncia investimento forte na área de e-sports

Ótima notícia para os fãs de e-sports: o craque espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, é o mais novo investidor na área dos games. E, ao que parece, vem coisa boa por aí: o zagueiro anunciou no Twitter que vai lançar uma iniciativa, chamada eFootball.pro, para "combinar futebol com e-sports".

Embora ainda não haja muitos detalhes sobre o que é o projeto de Piqué, o site da iniciativa, que você já pode visitar aqui, diz que há uma série de empregos disponíveis, para "criar o futuro do futebol nos e-sports". Há vagas para competidores, área de marketing e gerenciuamento e criadores de conteúdo.

Alguns sites especializados na área de games apostam até mesmo que o jogador vá criar uma organização de esportes eletrônicos, ou mesmo investir em equipes do clássico Fifa-17.