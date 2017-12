Pogba e seus cortes de cabelo irritam Mourinho em paródia de Super Mario

Pogba é um dos personagens da nova paródia Soccer Mario World, que transforma grandes nomes do futebol mundial em personagens do famoso game. A volta de Pogba ao Manchester United foi a transferência mais cara da história do futebol, o que gera cobrança da torcida e da imprensa para que o jogador tenha um desempenho correspondente ao gasto de 110 milhões de euros (cerca de R$ 386,1 milhões).

A transferência do francês da Juventus para o clube inglês foi lembrada pelo vídeo, que também brinca com as suas mudanças constantes de visual. Desde que chegou ao United, Pogba mudou de corte de cabelo seis vezes, o mesmo número de gols que marcou com a camisa do Red Devils. Outros jogadores como o atacante Alexis Sánchez, que trocou o Barcelona pelo Arsenal, também aparecem no vídeo.