'Pokémon Go' lidera lista de termos mais buscados no Google em 2016

O Google divulgou nesta quarta-feira um relatório sobre as pesquisas feitas em sua ferramenta de busca ao longo de 2016. E o termo mais procurado tanto no Brasil como no mundo foi o game 'Pokémon Go'. iPhone 7, Donald Trump, Prince e Powerball foram os outros termos que completaram a lista dos cinco assuntos mais buscados globalmente. No Brasil, a lista dos cinco primeiros foi completada por: Jogos Olímpicos Rio 2016, Big Brother Brasil, Chapecoense e Tabela do Brasileirão.

Lançado em agosto deste ano, o game causou alvoroço ao trazer a possibilidade de "capturar" personagens do desenho animado japonês, famoso nos anos 1990. Recentemente, o game recebeu uma atualização que permite capturar novos pokémon: Pichu, Togepi, entre outros. O sistema de radar para encontrar os monstrinhos também foi melhorado.