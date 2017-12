Cristaldo se acha gordo e pede mudança na aparência no Fifa-17

Jonathan Cristaldo, atacante argentino que jogou no Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2015, iniciou uma campanha na sua conta oficial no Twitter para pedir que a EA Sports mude seu avatar (foto de perfil) e sua aparência geral no game Fifa-17, modo ultimate.

Na rede social, em um post bem humorado, devidamente acompanhado de emojis de doces e bebidas, em alusão a excessos alimentares nos últimos tempos, o jogador, que atualmente defende Club de Fútbol Monterrey deu a entender que se achou muito gordo no game. E terminou com um apelo à empresa de software: #ajudanoix.

Aos fãs, Cristaldo pede que sua mensagem seja retuitada. Desta maneira, espera que a EA Sports se sensibilize para dar um 'tapa' em seu visual.

Atualmente em férias, o atacante, no Twitter, promete voltar assim que sua imagem mais 'gordinha' seja trocada por outra mais próxima da realidade.

Veja o tuíte do jogador, de 27 anos: