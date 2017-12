Primeira edição do Mundial de Clubes de Fifa terá PSG, City e Valencia

A Fifa divulgou a lista dos primeiros clubes confirmados na edição inaugural do Fifa Interactive Club World Cup, que acontece no dia 5 de agosto, em Londres. O torneio é o Mundial de Clubes do game Fifa, e que vai valer vaga na Fifa Interactive World Cup, a Copa do Mundo, que acontece também em Londres, entre os dias 16 e 18 de agosto.

No total, 24 ciberatletas de 19 clubes estarão no torneio, disputando jogos nos consoles Xbox One e PlayStation 4. Os cinco primeiros clubes que terão representantes são: Manchester City (Inglaterra), Brondby (Dinamarca), Valencia (Espanha), Schalke 04 (Alemanha), Sampdoria (Itália) e Paris Saint-Germain (França) foram os primeiros a serem anunciados.

O Brasil já tem um representante garantido no mundial - é Rafael "Rafifa" Fortes, que joga pelo Paris Saint Germain, e é o único brasileiro a defender uma equipe europeia.

Mais representantes nacionais, no entanto, ainda poderão conquistar suas vagas: seis brasileiros irão participar de uma etapa qualificatória nas Américas, nos dias 28 e 29 de julho, em Los Angeles (Estados Unidos).