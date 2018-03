Principal dirigente do futebol alemão diz que e-Sport 'não é esporte'

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Reinhard Grindel, afirmou nesta terça-feira, 6, que os "e-Sports" não devem ter status de esporte olímpico.

"Considero isso um absurdo e espero que não aconteça", disse em um evento promovido pelo jornal alemão Weser Kurier. Grindel comentou também que a maior "concorrência" para atrair crianças para os clubes não são esportes como handebol ou basquete, mas o mundo digital.

"O futebol pertence ao gramado verde e não tem nada a ver com outras coisas relacionadas a computadores. Para mim, e-Sport não é esporte. É um empobrecimento", afirmou.

Apesar da opinião de Grindel, vários clubes grandes têm investido nesse mercado. Na Alemanha, o Schalke 04 e Wolfsburg apostam em times de esportes eletrônicos. Paris Saint-Germain, Sporting Lisboa e Ajax são outros europeus que investem no segmento. No Brasil, Corinthians, Santos, Atlético Paranaense, Flamengo, Avaí e Remo são alguns times com destaque no e-sports.