Produtor de Pro Evolution Soccer critica Fifa 18: 'parecido com o deste ano'

O produtor de games Adam Bhatti, que trabalha na Konami, afirmou ao site Game Reactor que o game de futebol de sua empresa, Pro Evolution Soccer (PES) 2018 será "muito superior" ao rival, Fifa 18, da EA Sports. Bhatti ainda aproveitou para criticar o que classificou como uma suposta "falta de inovação" de Fifa.

"Eles não sentiram necessidade nem tiveram vontade de fazer mudanças", alfinetou. "Isso dá a nós uma oportunidade de inovar e de fazer mudanças de verdade, porque eles estão confortáveis", disse. E ainda completou: "Como sempre, Fifa 18 está bem parecido com a edição de 2017".

Segundo o profissional da Konami, a franquia PES está trazendo mudanças significativas desde 2015, a cada versão do games, em termos de jogabilidade. "Para este ano, trabalhamos muito a fundo na animação, visual e em novos modos de jogo".

O game PES 2018 chega ao mercado em 12 de setembro para as plataformas PC, PS3, PS4 (Sony), Xbox 360 e Xbox One (Microsoft). Já Fifa 18 chega às lojas um pouco depois, em 29 de setembro, para PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Switch (Nintendo) e PC. Haverá uma edição especial do game da EA com Ronaldo na capa, que poderá ser jogada já a partir de 26 de setembro.