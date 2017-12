Profissional de 'LoL' é banido de torneios até 2020 após agredir namorada

A Riot Games informou por meio de um comunicado o banimento do jogador chinês Li “Vasilii” Wei-Jun de todos os torneios de League of Legends até 2020. O ex-atirador do NewBee é acusado de agredir a namorada durante transmissão ao vivo via internet, no dia 27 de outubro.

Mas imagens Vasilii aparece partindo na direção de sua namorada. Em seguida, pode se ouvir gritos e o choro da garota. O jogador volta à transmissão instante depois, que só foi interrompida pela polícia local. "Consideramos o fato de que ameaças domésticas foram feitas contra uma pessoa indefesa e em uma residência privada" comunicou a Riot.

Este não é o primeiro caso controverso do jogador chinês. Em 2016, ele também foi notificado por sair mais cedo de uma partida profissional e até destruir os equipamentos da sua equipe.