Novidade: programa de e-Sports estreia nesta terça-feira no Youtube

A HyperX apresenta mais uma novidade no mundo do e-Sports, agora com seu próprio programa no Youtube. A atração terá de 4 a 7 minutos, será publicada mensalmente e contará com a apresentação de Rafa Tomasi, que comandou 100 episódios do HyperX Minute, programa que superou 3,5 milhões de visualizações, marca respeitada para a plataforma de vídeos.

+ Versão mobile do game 'Battlegrounds' está disponível

+ Primeiras impressões: Novo trailer de 'God of War' mostra novidades

+ Surpreende atualização no game Star Wars Battlefront 2 chega em março

"O HyperX Drive chega para atender uma grande demanda dos fãs da HyperX, que pediam um programa maior que o HyperX Minute, com mais atrações, novidades e convidados. O novo programa terá duração de 4 a 7 minutos e o feedback dos fãs será fundamental para direcionarmos o conteúdo de cada episódio. A HyperX atua muito próxima de seu público, seja no desenvolvimento dos produtos, em grandes eventos do setor ou nas mídias sociais. Estamos ansiosos e empolgados para ver o HyperX Drive no ar!", conta Paulo Vizaco, diretor executivo da Kingston/HyperX no Brasil.

A nova atração é produzida pela Gomídia, agência brasileira de marketing digital com foco em entretenimento, tem a parceria da LG, empresa que tem apostado muito no mercado gamer com suas telas, e estreia nesta terça-feira, no canal HyperX Brasil. Substituirá o HyperX Minute, programa que completou 100 episódios em janeiro.

O programa será dividido em três áreas distintas: o Interview Set, onde Rafa Tomasi ficará frente a frente com influenciadores e jogadores profissionais de e-Sports convidados para falar sobre suas carreiras e comentar notícias do cenário competitivo; o PC Gaming, ambiente em que influenciadores e jogadores colocarão suas habilidades à prova, jogando em uma máquina equipada com os melhores produtos gamers do mercado, e o Console Couch, um sofá onde os convidados disputarão pequenas competições em jogos de consoles.