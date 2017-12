Real Madrid fecha parceria com a Microsoft e terá mundo em Minecraft

O Real Madrid terá a partir de agora a gigante norte-americana da tecnologia Microsoft como uma de suas parceiras oficiais - o que fará com que a marca de games da empresa, Xbox, apareça nos eventos oficiais do clube espanhol.

Os próprios jogadores do Real Madrid farão sesões do game Minecraft ao lado de jovens jogadores, para que mundos relacionados ao futebol e ao clube sejam construídos no ambiente do jogo. As informações são do portal Eurogamer.

Na próxima fase de sua pré-temporada, o Real Madrid fará um tour pelos Estados Unidos da América e graças a esta parceria, os fãs que participarem destes eventos do clube, terão a oportunidade de interagir com produtos Xbox, ao lado dos jogadores.

Segundo a Microsoft, mais do que a parceria com o clube, a intenção no vínculo das marcas é atrair jovens fãs de futebol para o mundo da programação e da tecnologia. A empresa pretende, assim, incentivar a formação de novos talentos na área.