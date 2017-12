Reforço do City reclama de nota no Fifa 18: 'Não tinham TV ano passado?'

O Manchester City investiu pesado nesta temporada, tanto que montou o elenco mais caro da história, avaliado em 853 milhões de euros (R$ 3,15 bilhões), três milhões a mais que o Paris Saint-Germain. Um dos novos reforços do clube inglês é o francês Benjamin Mendy, de 23 anos, que se destacou jogando pelo Monaco.

Mas parece que os criadores do Fifa não se impressionaram tanto quanto o City, que pagou R$ 213 milhões para contratar o lateral. Mendy recebeu 78 pontos de média geral e reclamou da nota dada pela empresa desenvolvedora do game.

“Vocês não tinham TV no último ano, EA Sports? 78, sério?”, escreveu o jogador no Twitter.

Com 78 pontos, o lateral-esquerdo aparece atrás de nomes menos badalados que jogam na mesma posição, como Stefan Radu (Lazio), Grimaldo (Benfica) e Domenico Criscito (Zenit). O melhor jogador do Fifa 18 é Cristiano Ronaldo, com 94 pontos, seguido por Messi, 94 e Neymar, 92.