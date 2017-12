Rift Rivals, nova competição anunciada pela Riot, será 'Libertadores' de LoL

A Riot Games, desenvolvedora de League of Legends (LoL) acaba de anunciar uma série de novas competições do game, com destaque para a Rift Rivals, uma espécie de "Copa Libertadores" da modalidade. A disputa acontece entre os dias 5 e 8 de julho, em Santiago, Chile.

As equipes brasileiras estarão junto com a LLN (América Latina Norte), integradas à CLS (América Latina Sul). O time Red Canids, campeão, e Keyd Stars, vice-campeão do Campeonato Brasileiro de LoL já têm vagas asseguradas, ao lado de outras quatro equipes representantes das duas regiões.

Além da competição americana, a Riot anunciou uma série de outros Rift Rivals pelo mundo. Recentemente, o Brasil sediou o MSI (mundialito) de LoL, do qual se sagrou campeã a equipe sul-coreana SK Telecom.

"Queremos criar uma grande experiência para nossos fãs no mundo todo. Tentamos alcançar o equilíbrio entre jogos regionais, que sustentam um ecossistema local saudável, e jogos internacionais, que criam empolgantes pontos focais na temporada", diz o comunicado da Riot.