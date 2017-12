Riot lança documentário sobre equipes de LoL; mundialito começa hoje

A Riot Games, desenvolvedora de League of Legends (LoL) lançou um documentário nesta sexta-feira, dia que marca o início do Mid-Season Invitational (MSI), o mundialito do game, que pela primeira vez acontece no Brasil. As primeiras partidas serão jogadas em São Paulo.

Para contar a história das equipes brasileiras, o documentário mostra a final do Campeonato Brasileiro de LoL entre Red Canids e Keyd Stars, disputada em Recife no início de abril. A Canids atropelou o time adversário e garantiu sua vaga no MSI com uma vitória de 3 a 0.

Aparecem, pela primeira vez, imagens de bastidores e muitas entrevistas, com jogadores como Hugo "Dioud" Padioleau, Felipe "brTT"Gonçalves, Gabriel "Revolta" Henud e Murilo "Takeshi" Alves.

Como equipe anfitriã, a Red Canids dará o pontapé inicial no Mid-Season Invitational hoje contra a Dire Wolves, equipe da Oceania. As competições seguem até dia 21 de maio, e na segunda fase ocorrem no Rio de Janeiro.

Assista abaixo à íntegra do documentário: