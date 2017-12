Ronaldo Fenômeno vira sócio em equipe de esportes eletrônicos

Depois de se aventurar no marketing esportivo com a agência 9ine, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno começa uma nova empreitada na sua carreira de empresário. O pentacampeão se tornou sócio da CNB, uma das principais equipes de esportes eletrônicos do Brasil. Também entraram como investidores no projeto o astro do pôquer André Akkari, e o empresário Igor Federal.

"Os jogos eletrônicos são tendência no mundo inteiro e, no Brasil, são uma febre. Na final do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2016, mais de 15 mil pessoas compareceram ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar a final entre a INTZ (que foi campeã) e a CNB. É um movimento impressionante! Como atletas, encontramos na CNB ideais que tem tudo a ver com os nossos, e vamos transferir pros e-Sports a adrenalina dos jogos nos campos de futebol e nas mesas de poker", declarou Ronaldo.

Os Blumers, como são conhecidos, tem uma das equipes mais fortes de League of Legends do País e inovaram no e-Sports ao investirem na primeira arena multiuso da modalidade. O local tem capacidade para receber 150 pessoas e conta com telão para exibição dos jogos, lanchonete e showrooms de patrocinadores.