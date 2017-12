Ronaldo mostra habilidade em LoL e avisa: 'Nosso objetivo é dominar o mundo'

Um dos maiores craques da história do futebol, Ronaldo mostrou, nesta quarta-feira, que o seu talento não era apenas dentro dos campos. O Fenômeno, que recentemente passou a investir em e-Sports, mais especificamente em uma equipe de League of Legends, não deu chances para o jogador de pôquer André Akkari, um de seus sócios na nova empreitada, que considera um novo desafio na sua vida.

"É um dia especial. Estou muito feliz em entrar nesse desafio. Um desafio apaixonante. Sou um abençoado por fazer coisas que gosto. Eu e o André viramos amigos através do pôquer. Apareceu essa oportunidade de entrar na CNB, que é o time mais tradicional do esporte eletrônico. Acompanho esse cenário diretamente. Meus filhos jogam online. Tive uma certa facilidade de entender o investimento. Vejo o reconhecimento das pessoas na internet, o engajamento. Quero ajudar a CNB a conquistar tudo que for possível. E chegar num nível mais alto possível. E a gente conta com uma excelente equipe técnica. Estávamos até treinando ali. E é incrível como esse jogo pega rápido. Estou muito feliz com a parceria. Muito motivado. Querendo aprender a jogar também. É um momento especial, quero celebrar com todos", declarou o ex-jogador, grande estrela do evento que oficializou a parceria entre ele, Akkari, o empresário Igor Federal e a CNB.

Apesar do investimento, Ronaldo não pretende interferir na gestão da equipe, que foi vice-campeã brasileira de League of Legends em 2016, mas confessa que já começou a se apaixonar pelos games. "Comprei um computador especial, um mouse, me equipei todo para entender melhor do jogo. E durante esse tempo estávamos negociando e chegamos a um acordo. A minha torcida desde o ano passado era grande. Vejo que temos uma gestão incrível e uma equipe muito profissional. Estou feliz como investidor. E estou seguro que vão dar muitas alegrias. Nosso objetivo é dominar o mundo. (...) Sou um mero iniciante. Certeza que a minha torcida será gigante. Vamos prospectar patrocínios. Vamos fazer com que a CNB cresça e tenhamos objetivos grandes."