Santos contrata campeão mundial de futebol virtual: 'Mais um Menino da Vila'

A quarta-feira foi dia de novidade no Santos. Porém, não é que o time contratou um novo camisa 10 ou até mesmo um atacante para jogar com Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O reforço da vez é GuiFera, campeão mundial de Pro Evolution Soccer.

"O videogame hoje é uma realidade de todo mundo que começa a se integrar. O futebol, nas plataformas de jogo e sociais, passa a ser um esporte como talvez fosse o xadrez, só que com muito mais dinamismo, integração. Trazer alguém que é Santos de raiz, um dos maiores jogadores de videogame do mundo, é mais um Menino da Vila, é mais um que chega aqui com a competência de ser campeão, com DNA de campeão. A casa sempre foi sua e continua sendo", disse o presidente Modesto Roma Júnior durante coletiva de imprensa na apresentação do novo "atleta".

Santista, Gui é profissional desde 2014 e já foi campeão Brasileiro e Mundial. "É um prazer estar representando o clube do meu coração. Sonhei muito com isso. Quando eu iniciei minha trajetória, nunca imaginei chegar nessa proporção. Me considero um profissional do esporte, vivo disso, mas faço Ciência da Computação no interior. Santos me ajuda não só com dinheiro, mas com mídia, etc. O Santos abrindo a porta vai melhorar muita coisa nesse mundo. A parceria tem tudo para dar certo", comentou, confirmando que teve proposta também do Flamengo, mas optou por defender o time que torce.

Se hoje ele é um sucesso nos games, um dos motivos disso pode ser a frustração com o futebol "real". "Cheguei a jogar na divisão de base, mas aos 14 anos eu rompi o ligamento do joelho. Foi aí que abriu uma porta para mim no mundo dos games".