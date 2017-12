Sindicato dos atletas de SP pede R$ 50 milhões à EA, produtora de Fifa-18

O Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo ingressou com uma ação na Justiça contra a EA Sports, empresa produtora do game Fifa, pelo uso irregular da imagem de vários atletas no game. A entidade pede uma indenização de R$ 50 milhões para o ressarcimento dos jogadores.

No processo, o sindicato explica que está cobrando as indenizações relativas a 20 versões diferentes dos games Fifa e Fifa Manager, todas lançadas entre 2004 e este ano. O valor foi calculado com base em mais de 4 mil menções ou aparições de atletas, muitas delas em várias ou todas as versões do game.