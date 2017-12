Sonic Mania, novo game da Sega, chega no dia 15 de agosto, revela trailer

Sonic Mania, novo game da Sega, deve finalmente chegar em agosto, mais precisamente no dia 15. Após a companhia japonesa ter informado a data de lançamento de maneira vaga - "verão de 2017" (no hemisfério norte).

Nesta sexta-feira, a comunidade gamer se agitou com um post no Steam (plataforma onilne de games) que aponta a data de lançamento para meados de agosto - o que ainda não foi oficialmente confirmado pela desenvolvedora.

Sonic Mania retorna às origens do jogo. O game virá em 2D, com gráficos em HD, no estilo retrô, e suporte a mútliplos jogadores, nas plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e também para PC.

É um game "de fã para fã": Sonic Mania está sendo desenvolvido em conjunto com Christian Whitehead, um fã do mascote que trabalhou nas versões remasterizadas de Sonic CD e de Sonic 1 e Sonic 2 para iOS e Android.

Sonic Mania é um dos dois jogos do personagem Sonic anunciados para 2017. O personagem também vai ganhar uma versão de Sonic Forces.

Confira o trailer oficial do game: