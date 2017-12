Considerada pelos analistas como a pior equipe da competição, o Sudeste Asiático superou o Japão por dois a zero e vai disputar a fase global do evento que reúne os principais nomes do cenário mundial de League of Legends. O Brasil foi uma das equipes eliminadas pelo campeão, ficando atrás no critério de pontuação. A fase mundial do All-Star 2016 de League of Legends acontece entre 8 e 11 de dezembro, em Barcelona, na Espanha.