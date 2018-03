Surpreende atualização no game Star Wars Battlefront 2 chega em março

Depois de muita polêmica desde o lançamento do game Star Wars Battlefront 2, a Warner e a Dice, vão mudar drasticamente a forma de progredir no game e também a comercialização de suas loot boxes, confira todas as novidades que chegam ainda este mês no jogo.

Com essa atualização, a progressão agora é linear. Star Cards, ou qualquer outro item que impacte o gameplay, só será ganho através do gameplay e não estará disponível para compra. Ao invés disso, você ganhará pontos de experiência para as classes, heróis e navios que você escolher utilizar no multiplayer. Se você ganhar pontos de experiência suficientes para ganhar um nível para aquela unidade, você receberá um Skill Point que pode ser usado para desbloquear ou melhorar a Star Card que você gostaria de equipar.

Você manterá tudo o que você já ganhou e desbloqueou. Você manterá todas as Star Cards, os heróis, armas ou qualquer outra coisa que você já tenha ganhado. O que você já conseguiu ainda estará disponível para usar com essa atualização independente de quanto você já progrediu.

Caixas não incluem mais Star Cards e não podem ser compradas. Caixas são ganhas ao logar diariamente, completar Marcos e através de desafios pontuais. Dentro dessas caixas, você encontrará Créditos ou itens cosméticos, como as reações ou poses de vitória, mas nada que impacte o gameplay.

Começando em Abril, você poderá obter aparências diretamente através de Créditos ou Cristais in-game. As primeiras novas aparências chegam em breve, e você poderá ter novos trajes para seus heróis e troopers usando Créditos (ganhos dentro do jogo) ou Cristais (disponíveis para compra in-game e através de lojas das plataformas).

A atualização chega para todas as plataformas dia 21 de março, para mais informações acesso o site oficial clicando aqui.