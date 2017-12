Team One surpreende, vira sobre Pain Gaming e é campeã do CBLoL

De maneira surpreendente, a Team One superou a Pain Gaming de virada e, por 3 a 1, se tornou a campeã do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), disputado neste sábado, 2, no Mineirinho, em Belo Horizonte.

Com mais tradição na elite nacional, a Pain Gaming conseguiu uma boa vitória na primeira partida. No entanto, a estreante Team One conseguiu se impor nas três partidas seguintes e confirmou não apenas o título, como também sua classificação para o torneio mundial da modalidade, na China, a partir de 23 de setembro.

Ao final da partida, o técnico a Team One, Vinícius "Neki" exaltou o trabalho da sua equipe durante o campeonato, mas reconheceu que o time ainda precisa de algumas melhoras.

Nenhum obstáculo será grande, se a sua dedicação e vontade de vencer forem maiores! Bom dia, CAMPEÕES! #GoONE pic.twitter.com/KyW5alcPCX — Team oNe eSports (@teamoneesports) 3 de setembro de 2017

"Apesar de sermos um time bem novo, temos mentes muito brilhantes neste time: profissionais e atletas que mandaram muito bem ao longo deste CBLoL. Por vencermos, somos o time que está mais preparado, sim, neste momento. Somos o time mais sólido neste momento. Acredito que as questões técnicas precisamos melhorar bastante", declarou, em entrevista ao SporTV.

O discurso foi o mesmo do atirador Luis "Absolut", que acredita que a equipe necessita ter mais opções de jogo para se dar bem no Mundial. "Contra os times de fora, com certeza não vai dar para chegar desrespeitando. O meta é diferente. Lá fora o jogo é controlado, os times sabem, responder. Contra algumas regiões, como LAS ou Oceania, Japão, dá para jogar esse estilo, mas times com mais experiência, é muito difícil encaixar esse tipo de jogo", disse, também ao SporTV.