Torneio de Dota-2 terá a maior premiação dos e-sports: R$ 70 milhões

O International 7, torneio de DOTA 2, RPG eletrônico de ação, já é o evento que vai dar aos vencedores a maior premiação da história dos esportes eletrônicos.

Nesta quarta-feira, a desenvolvedora do game, a Valve, divulgou que o prêmio já ultrapassou a marca dos US$ 20,7 milhões - e isso a cerca de um mês para o início das competições, marcadas para agosto em Seatlle (EUA).

A premiação final será ainda maior, já que a Valve destina parte do valor arrecadado com a venda dos itens in-game (como mapas, poderes e outros recursos) ao valor a ser dado às equipes que se saírem melhor no torneio. Isso ocorre desde 2013.

Em 2016, a premiação do Mundial de DOTA 2 também bateu recordes ao finalizar em US$ 20.770.460 em 89 dias.

O International, sétima edição, começa com a disputa da fase de grupos, de 2 a 5 de agosto. Depois, de 7 a 12 de agosto, ocorre a fase de playoffs. Cada equipe é formada por 10 pessoas.