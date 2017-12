Três brasileiros se garantem em fase continental de 'Liga dos Campeões' de videogame

A Konami anunciou, nesta segunda-feira, os vencedores das etapas nacionais de PES LEAGUE, competição de Pro Evolution Soccer que elegerá o melhor jogador do game em todo o mundo. Antes disso, serão conhecidos os campeões de cada continente, em um evento no dia 28 de abril no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O Brasil contará com três representantes na disputa: Rigner Barbosa, Cláudio Henrique Silva e Guilherme Fonseca.

Além deles, outros 17 jogadores de toda a América competirão, em formato de grupos, por quatro cobiçadas vagas que os levarão para a Final Mundial da PES League, que acontece nos dias 1 e 2 de junho de 2017, em Cardiff, no País de Gales, onde será disputada a final da Liga dos Campeões.

Para mais informações, acesse www.pesleague.com.