Tricampeão brasileiro disputa final da PES League no País de Gales

O brasileiro Guilherme Fonseca, o "GuiFera", vai disputar nesta sexta-feira a final do Pro Evolution Soccer 2017, em Cardiff, País de Gales. Tricampeão brasileiro, GuiFera foi vice-campeão mundial no ano passado e é o representante verde e amarelo no principal torneio do game da Konami no mundo.

Neste ano, GuiFera foi o terceiro colocado da etapa das Américas, que ocorreu em Buenos Aires.

O campeão do PES League receberá US$ 200 mil e o troféu do torneio no palco principal do festival da Champions League, cuja final será disputada no sábado entre Real Madrid e Juventus, também na cidade galesa. O vice-campeão do PES League leva US$ 100 mil e o terceiro colocado, US$ 50 mil.

A final da PES League será transmitida pelos canais oficiais da competição a partir das 7:00 da manhã, horário de Brasília: Twitch, Facebook e YouTube.