Trilogia de Crash será lançada para Nintendo Switch, XBOX One e PC

A Activision escutou seus fãs e pela primeira vez Crash desembarca em outras plataformas e será lançado para Switch, Xbox One e PC. Anunciado durante o Nintendo Direct, jogadores do Nintendo Switch farão história quando os três primeiros jogos do Crash Bandicoot chegarem a uma plataforma da Nintendo.

+ Campeonato feminino terá premiação inédita para os e-Sports no Brasil

+ Principal dirigente do futebol alemão diz que e-Sport 'não é esporte'

+ Live Arena lança Liga Neon de CS:GO exclusiva para equipes femininas

Com o Nintendo Switch, fãs poderão girar, pular, quicar e repetir conforme enfrentam desafios épicos e aventuras da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy no modo portátil ou do conforto de suas casas no modo TV.

A Activision e a Vicarious Visions estão honrando o legado de Crash com a trilogia de várias formas. Com mais de 100 fases para explorar, o Crash Bandicoot N. Sane Trilogy é totalmente remasterizado, com nova iluminação, animações, texturas, modelos e cinemáticas recriadas. A trilha sonora do jogo vem recheada de didgeridoos, xilofones e linhas de baixo memoráveis, assim como diálogos regravados com alguns dos talentos dos jogos originais, incluindo Jess Harnell, Lex Lang e Debi Derryberry, entre outros.

Novos recursos da trilogia incluem jogar como a Coco, irmã caçula inteligente e espirituosa do Crash que vem com seus próprios ataques especiais. Suporte total a controles analógicos, um sistema de saves unificado e um sistema de checkpoints ajuda novos fãs a aproveitarem essas aventuras clássicas, enquanto novos níveis bonus e time trials nessa trilogia serão os desafios aos novos jogandores.