Twitch disponibiliza jogos gratuitos para assinantes da plataforma

A plataforma Twitch, trouxe uma grande novidade a partir desta quinta-feira (15), aos seus assinantes do pacote prime, agora você pode resgatar jogos todo mês. Semelhante ao Playstation Plus e a Live Gold da Microsoft.

A pouco tempo, tivemos o lançamento da Twitch Prime Indie Amplifier, onde membros votaram no seu jogo indie favorito, a partir de desta quinta-feira até o dia 31/03, os assinantes Prime podem resgatar cinco jogos indies aclamados pela crítica, além do título mais votado no Indie Amplifier: Shadow Tactics.

Todos os meses a lista é modificada, fiquem ligados para não perder as novidades. Vale lembrar que ao adquirir o jogo, ele será seu independente da sua assinatura. O serviço Prime pode também ser resgatado aos assinantes da Amazon Prime Video aqui no Brasil.

Jogos disponíveis para assinantes da Twitch Prime em março:

Shadow Tactics

Tales from Candlekeep

Superhot

Oxenfree

Mr. Shifty

Jogos disponíveis para assinantes da Twitch Prime em abril:

Tales from the Borderlands

SteamWorld Dig 2

Kingsway

Tokyo 42

Dubwars