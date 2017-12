Twitter vai transmitir campeonatos E-Sports a partir desta semana

Os fãs de E-Sports terão no Twitter mais uma opção para acompanhar torneios ao vivo já a partir desta semana. A rede social anunciou parceria com as principais empresas do mundo, ESL e DreamHack, para transmitir torneios eletrônicos e conteúdos originais ao vivo em 2017.

Mais de 15 eventos nos circuitos do ESL One, Intel Extreme Masters (IEM) e DreamHack serão transmitidos ao vivo globalmente no Twitter e dispositivos conectados. O conteúdo, que começa a ser exibido neste sábado, estará disponível globalmente em esl.twitter.com, iem.twitter.com e dreamhack.twitter.com.

Segundo informações do próprio Twitter, o Intel Extreme Masters Katowice (que acontece na Spodek Arena, na Polônia), que terá início neste sábado (4 de março), será o primeiro torneio a ser transmitido ao vivo no Twitter pela parceria.

"Além de todos os conteúdos do Intel Extreme Masters e do ESL One, a ESL também produzirá conteúdo original ao vivo para o Twitter, incluindo um programa semanal de 30 minutos com destaques dos bastidores. Todos os eventos da DreamHack também serão transmitidos ao vivo, começando com o DreamHack Austin em abril", informou a rede social.