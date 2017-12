Usain Bolt é estrela da nova propaganda do jogo Pokémon Sun & Moon

Em sua última temporada da carreira, o jamaicano Usain Bolt continua esbanjando carisma. O velocista agora é a estrela de uma propaganda lançada no Japão do jogo Pokémon Sun & Moon, ao lado do principal personagem da franquia, Pikachu.

Na gravação, ele é integrante do Team Skull, antagonistas do game, e chama o telespectador para um desafio. Seu nome também foi alvo de trocadilhos com o ataque do monstrinho elétrico amarelo. O vídeo tem duas versões, uma em que Bolt sai vencedor e outra na qual é derrotado.

Pokémon Sun & Moon foi lançado exclusivamente para Nintendo 3DS em novembro de 2016 e é um dos títulos de mais sucesso da multinacional japonesa.