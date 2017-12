Usain Bolt vira jogador de futebol em Pro Evolution Soccer 2018

O super velocista jamaicano Usain Bolt, tricampeão olímpico dos 100m e dos 200m, vai virar jogador de futebol em Pro Evolution Soccer (PES) 2018, revelou nesta terça-feira a desenvolvedora do game, a Konami. Mais dois trailers de PES 2018 foram revelados na E3, conferência anual de games, que está ocorrendo em Los Angeles (EUA).

Bolt, que já confessou por diversas vezes sua vontade de trocar as pistas pelos campos - em entrevista à revista So Foot, ele revelou que pretende jogar futebol em 'alto nível' em algum clube europeu - estará disponível no modo myClub, no qual o jogador pode criar sua própria equipe.

O avatar do velocista deverá apresentar excelente desempenho relacionado à velocidade em campo e à explosão muscular no game. As imagens do atleta foram captadas por câmeras que capturaram suas imagens e terá, ainda, alta fidelidade na recriação digital.

Confira:

Em outro teaser de PES 2018 mostrado também na E3, apareceram mais novidades do game da Konami, como a confirmação de que PES 2018 terá modos clássicos chamados "Master League" e "Become a Legend", além de novos gráficos e uma possibilidade do modo myClub, na qual os atletas são escolhidos para o jogo de maneira aleatória.

Assista:

A Konami ainda fez as pazes com Diego Maradona, que se envolveu em uma polêmica sobre o uso de sua imagem no game e chegou a processar a empresa. O craque argentino está confirmado como um dos jogadores que o gamer poderá contar no modo myClub.

Pro Evolution Soccer 2018, que terá em sua capa os maiores craques do Barcelona, será lançado no dia 14 de setembro. O game chega para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC.

A EA, desenvolvedora do game "concorrente", também já anunciou uma série de trailers e novidades para Fifa 18. Confira aqui a cobertura feita pelo Fera.