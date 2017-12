Vazamento sugere que Fifa 18 terá volta do modo 'Street'; assista

Um vídeo curto postado no Twitter e gravado por um internauta na Gamescom 2017, mostra de games que ocorre em Colônia, na Alemanha, sugere que o aguardado game de futbo Fifa 18 terá um modo de futebol de rua.

Embora a desenvolvedora do game, a EA, nada tenha comentado sobre o assunto, o post feito na rede social diz que 'Fifa Street', lançado anteriormente como um game separado, em 2005 (e com Ronaldinho Gaúcho na capa), estará presente dentro de Fifa 18 como um modo de jogo. A última edição de 'Street' é de 2012.

Seria possível, portanto, jogar em campos alternativos e até mesmo de terra.

Nas imagens gravadas na Gamescom e divulgadas no Twitter (o vídeo tem apenas sete segundos), um jogador aparece testando um game parecido com Fifa Street. Sites especializados em vazamentos afirmam que é mesmo o modo rua, mas a EA disse que o conteúdo está "sob embargo" até o lançamento de Fifa 18.

O game chega às lojas no dia 2 de outubro para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC e Nintendo Switch.

Assista:

FIFA 18 FOOTAGE FROM GAMESCOM! #gamescom2017

IT HAS FIFA STREET ON FIFA 18!

FIFA STREET IS BACK!#FIFA18 #FIFA #LEAKED pic.twitter.com/56RIwg9Tzo — SUB TO ALKEG ON YT! (@AlkegYT) 22 de agosto de 2017