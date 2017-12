Veja como é jogar Fifa-17 rodando em três monitores ao mesmo tempo

Um jogador de Fifa-17 conhecido pelo apelido de fahdriyanmi resolveu experimentar rodar o game em três monitores ao mesmo tempo - e o resultado foi totalmente incrível, com uma visão, praticamente, do campo todo.

Ele publicou a experiência no YouTube e explicou que usou a tecnologia Eyefinity, da AMD, que possibilita o uso de multimoniores em diversos games, por meio de um pequeno hub distribuidor de sinal, cabos e uma placa de vídeo (mais detalhes aqui).

O campo de visão, extremamente ampliado, passou a dar uma enorme vantagem na competição ao jogador, que compartilhou sua experiência com os demais fãs de games na rede social Reddit.

Os únicos bugs, segundo o jogador, foram alguns controles fora do lugar e, mais grave, o marcador do jogador controlado do momento não é mostrado.

Confira, no vídeo abaixo, a incrível experiência de ver Fifa-17 em três telas ao mesmo tempo: