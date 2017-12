Vencedor do Prêmio Puskas 2015, Wendell Lira quer ganhar o mundo novamente

Wendell Lira é um dos poucos jogadores do mundo que pode dizer que superou o craque do Barcelona Lionel Messi. No prêmio Puskas de 2015, o brasileiro concorreu contra o argentino em premiação da Fifa que elege o gol mais bonito do ano e foi o grande campeão, com um golaço de bicicleta. Mas, apesar da exposição que a premiação lhe proporcionou, Lira decidiu se aposentar aos 27 anos para realizar outro sonho: ser jogador profissional de Fifa.

“O Brasil é um celeiro de grandes talentos, tem muito cara fera. O esporte está começando agora no país, mas está crescendo muito rápido. Tenho certeza que em questão de meses vamos estar estourando e quem sabe podemos ter um campeão mundial de Fifa”, afirmou Lira que se classificou para a seletiva em Vancouver e irá representar o Brasil no próximo mês.

Além de “gamer” profissional, o ex-jogador de futebol também possui um canal no Youtube e foi um dos convidados para participar do lançamento da chuteira da Nike Hypervenom 3, em evento realizado em São Paulo, na última quinta-feira. Apesar de estar fora dos gramados, Lira mostrou habilidade no desafio dos youtubers, fez até gol de calcanhar e venceu na final o representante do canal “Futebol nas 4 Linhas”.

Confira a entrevista exclusiva que Wendell Lira concedeu ao Fera, onde ele fala sobre uma passagem sua pela seleção, a emoção de participar da premiação da Fifa e sua decisão de começar uma nova carreira.